ВОЗ не считает, что COVID-19 завезли в Европу через животных

https://static.news.ru/photo/ef32119e-30de-11eb-ba07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Источником появления и распространения коронавируса на европейской территории не могли стать животные. Об этом заявил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Нам нужно быть осторожными со спекуляциями. Исследования показывают, что люди могут заражать коронавирусом норок, а норки могут передавать коронавирус человеку. Но нет никаких доказательств, что животные являлись причиной появления вируса в Европе, — приводит слова Райана ТАСС.

ВОЗ, продолжил директор, собирается провести расследование первых случаев заражения коронавирусом. В том числе и в Китае. Он пояснил, что первый кластер был обнаружен в Ухани, международные эксперты намерены сотрудничать с китайскими коллегами именно на территории КНР.

Учёные предполагают, что переносить COVID могут норки. Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что штамм коронавируса, взятый у заразившихся в Дании норок, отличается от изначального на четыре мутации, из-за чего он получил новые свойства.

Между тем жители Дании продолжают протестовать против массового уничтожения норок в стране.

Очаг заболевания норок коронавирусом обнаружили и на ферме во Франции. В связи с этим принято решение об уничтожении тысячи животных, сообщили в Министерстве сельского хозяйства страны.

Всемирная организация до сих пор не смогла определить, от какого вида животных произошла передача коронавирусной инфекции человеку, несмотря на то что прошёл почти год с момент появления вируса. Директор организации по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что была возможна передача от нескольких видов животных. Вероятно, носителем вируса были летучие мыши, но в организации точно не уверены в этом. Специалисты допускают, что человек мог заразиться через множественные источники в разные периоды времени.

Как сообщал NEWS.ru, ранее глава ВОЗ рассказал, где нужно искать источник происхождения коронавируса.