Тысячу норок убьют во Франции из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/ac33bf80-2cd0-11eb-abc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: J. S. Peifer/blickwinkel/Global Look Press

Очаг заболевания норок коронавирусом обнаружили на ферме во Франции. В связи с этим принято решение об уничтожении тысячи животных, сообщили в Министерстве сельского хозяйства страны.

Будут уничтожены вся тысяча животных, а также созданная на основе таких животных продукция, — отметили в ведомстве.

Всего на территории государства находится четыре фермы по разведению норок. Эксперты проверили все, однако сейчас результаты анализов известны только по двум из них.

На одной нашли очаг COVID-19, на другой заболевания не обнаружили. Итоги исследования двух других ферм станут доступны на следующей неделе (23–29 ноября), передаёт ТАСС.

Накануне министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Дании Могенс Енсен подал в отставку после резонанса, вызванного распоряжением властей об уничтожении всех норок на территории страны.

Глава правительства Дании Метте Фредериксен ранее сообщила, что в стране выявлена мутировавшая разновидность SARS-CoV-2, передающаяся от норок к человеку. Она отметила, что изменённый вирус менее чувствителен к антителам, которые борются с инфекцией. Таким образом, эффект от вакцин, которые сейчас разрабатываются, может быть нивелирован.

Датские власти приняли решение уничтожить всех норок на зверофермах страны для предотвращения распространения болезни. Накануне Управление ветеринарии и пищевых продуктов Дании сообщило, что все заражённые COVID-19 норки уничтожены. Заболевание распространилось на 1139 норковых фермах страны. Больше остальных это коснулось хозяйств Северной Ютландии. Коронавирусом при этом заразились не только зверьки, но и 200 сотрудников на шести фермах, писал NEWS.ru.