Генетик объяснил, почему женщины бросают своих детей вопреки инстинктам

Материнский инстинкт заложен в генетике человеческой природы, но иногда социальное воздействие превосходит биологические рефлексы и женщины бросают своих детей, пояснил генетик Юрий Симаков. Он уточнил, что в таких ситуациях ключевую роль играют не инстинкты, а воспитание, передаёт Pravda.Ru.

Это воздействие и социальное, и биологическое. И вот когда социальное (условия жизни, какие-то нестандартные явления) превосходит биологическое воздействие, то тогда ребёнок может быть брошен. Это уже зависит не от материнского инстинкта, а от воспитания человека. В данном случае проявляется уродливое воспитание, которое к этому приводит, — рассказал эксперт.

Он уточнил, что у животных такого не происходит, потому что материнский инстинкт является доминирующим и гормоны материнства всегда превалируют над другими. Свою точку зрения он аргументировал тем, что животные не только почти никогда не бросают своих детей, но и иногда могут воспитать чужих.

Ранее NEWS.ru рассказал истории матерей, бросивших своих детей. Специалисты утверждают, что множество таких случаев происходят не из-за жестокости женщин, а потому что им нужна помощь.