Генеральная уборка с шампунем ждёт московские дороги

Дороги в столице помоют после зимы с шампунем. Первая промывка состоится уже 3 апреля, в субботу.
Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков,
Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, — отметил чиновник.
Он подчеркнул, что обычной водой это всё не отмывается. Всего в апреле будет четыре такие «генеральные уборки» на дорогах столицы.
Кроме дорожного полотна обработка ждёт все асфальтобетонные и плиточные покрытия, в том числе на парковках, тротуарах и во дворах города. Там, куда не сможет попасть техника, промывку выполнят вручную бригады работников коммунальных служб.
Бирюков сообщил, что моющее средство, которое используют коммунальщики, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
Ранее в Госдуме озвучили идею о распространении полисов ОСАГО на те случаи, когда по вине коммунальных служб и из-за недостатков дорожного ремонта был повреждён автомобиль, писал NEWS.ru.