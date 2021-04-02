Генеральная уборка с шампунем ждёт московские дороги

https://static.news.ru/photo/846e5d70-b9bc-11ea-9ee3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дороги в столице помоют после зимы с шампунем. Первая промывка состоится уже 3 апреля, в субботу.

Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, передает РИА Новости.

Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что обычной водой это всё не отмывается. Всего в апреле будет четыре такие «генеральные уборки» на дорогах столицы.

Кроме дорожного полотна обработка ждёт все асфальтобетонные и плиточные покрытия, в том числе на парковках, тротуарах и во дворах города. Там, куда не сможет попасть техника, промывку выполнят вручную бригады работников коммунальных служб.

Бирюков сообщил, что моющее средство, которое используют коммунальщики, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

Ранее в Госдуме озвучили идею о распространении полисов ОСАГО на те случаи, когда по вине коммунальных служб и из-за недостатков дорожного ремонта был повреждён автомобиль, писал NEWS.ru.