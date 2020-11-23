Генерал МВД Гришин приговорен к восьми годам колонии по делу о хищении

https://static.news.ru/photo/cdda6388-2db0-11eb-b529-fa163e074e61_660.jpgПётр ГришинФото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Экс-начальника экспертно-криминалистического центра МВД России генерал- лейтенанта Петра Гришина Мещанский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии за хищение 62 млн рублей. Об этом сообщили в суде.
В отношении Гришина судом был вынесен обвинительный приговор, ему назначено наказание в виде 8 лет колонии, — рассказала собеседница ТАСС.
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