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Генерал МВД Гришин приговорен к восьми годам колонии по делу о хищении

20:21, 23 ноября 2020
Пётр Гришин Пётр Гришин Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Экс-начальника экспертно-криминалистического центра МВД России генерал- лейтенанта Петра Гришина Мещанский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии за хищение 62 млн рублей. Об этом сообщили в суде.

В отношении Гришина судом был вынесен обвинительный приговор, ему назначено наказание в виде 8 лет колонии, — рассказала собеседница ТАСС.

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