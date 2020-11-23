Генерал МВД Гришин приговорен к восьми годам колонии по делу о хищении

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Инициатива о введении штрафов за незаконное использование знака СМИ на митингах дополняет ранее предложенный законопроект, обязывающий журналистов, работающих на публичных мероприятиях, использовать ясно видимый отличительный признак. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

Всё-таки журналистов, которые освящают любые публичные мероприятия, будь то санкционированные митинги или нет, нужно выделять в толпе: если они работают как журналисты, то они не имеют право быть участниками митинга....