Гендиректор «Ямал-Медиа» поделился опытом продвижения компании

Генеральный директор информационного ресурса «Ямал-Медиа» Сергей Добрынин рассказал на площадке Национальной ассоциации телерадиовещателей, как занимался продвижением компании. Он поделился опытом, как делать интересный контент и увеличивать аудиторию. Об этом сообщает издание «Ямал-Медиа».

Любой аудитории интересен аудиовизуальный контент. Смотреть, читать — это всё сложно, а вот просто включить и посмотреть видео всегда приятней. Поэтому растёт Instagram, TikTok и одной из наших точек роста является YouTube, — сказал Добрынин.

Он добавил, что основная ставка сделана на увеличение подписчиков Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассников». Компания намерена укрепить и улучшить свои показатели уже в следующем году. Добрынин рассказал о проведённом ребрендинге, реструктуризации и запуске новых проектов.

Ранее стало известно, что власти собираются взять под контроль работу рекомендательных алгоритмов, используемых в Facebook, VK, Instagram, YouTube и других ресурсах. В Госдуме считают, что навязанные рекомендации повышают риски социальных конфликтов. Представители бизнеса полагают, что инициатива затормозит развитие технологий и лишит соцсети части доходов.