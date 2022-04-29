Гендиректор Универсиады-2023 опроверг перенос турнира из Екатеринбурга

Официальный сайт Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 года в г. Екатеринбурге / Фото volinfo.ekat2023.com

Гендиректор Универсиады-2023 Александр Чернов опроверг сообщение Международной федерации университетского спорта (FISU) о переносе мероприятия из Екатеринбурга. По его словам, университетские состязания пройдут позже, пишет «Матч ТВ». Организатор турнира уточнил, что 10–12 ноября в Брюсселе состоится заседание исполкома, в ходе которого определится дата проведения спортивных игр.

Игры состоятся позже. 10–12 ноября в Брюсселе состоится исполком, на котором будет определена новая дата, — рассказал Чернов.

При этом он сделал акцент на том, что речи о переносе турнира из России или о его отмене не идёт. Изначально организаторы Универсиады говорили о том, что мероприятие должно было пройти с 7 по 19 августа 2023 года.

Ранее сообщалось, что представители Международной федерации университетского спорта (FISU) приняли решение перенести летнюю Универсиаду 2023 года из Екатеринбурга. На официальном сайте спортивной организации уточнили, что участие сборных России и Белоруссии в мероприятиях, организованных под эгидой FISU, приостановлено на неопределённый срок.