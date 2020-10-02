«Где мой сосок?»: хирург изуродовал девушке грудь и слил фото в Сеть

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Дарья из Новосибирска — красивая 24-летняя девушка, но своим бюстом она никогда не была довольна так как он казался ей обвисшим, хотя она даже ещё не рожала. Посоветовавшись с мужем сибирячка решила обратиться к пластическому хирургу. Недавно у него сделала операцию сестра Дарьи и результат всех устроил.

Специалист при этом казался Дарье надёжным человеком. Стоимость операции в клинике стоила 210 тыс. рублей, но супруг девушки поддержал её, и Дарья отправилась на стол пластического хирурга.

Обычно такая операция длится около трех часов, но я была под наркозом семь часов, то есть на операционном столе что-то явно пошло не так. Я очень тяжело перенесла наркоз, долго не могла отойти от него, кружилась голова, — приводит слова Даши KP.ru.

Однако самое страшное началось потом. Заживала грудь очень плохо и Даше приходилось постоянно ездить к врачу, который долго не снимал швы полностью. Когда всё-таки швы сняли, Даша была просто в шоке. За почти четверть миллиона хирург просто изуродовал ей грудь.