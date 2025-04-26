Где бюджетно и тепло отдохнуть в мае? Названы лучшие направления

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Где бюджетно и тепло отдохнуть в мае? Названы лучшие направления. Май — отличное время для пляжного отдыха: цены ещё не достигли летнего максимума, а вода и воздух уже достаточно прогреты. Мы собрали топ-5 недорогих морских направлений, куда можно улететь из России без серьёзных затрат.

1. Абхазия (Гагра, Пицунда)

Температура: +20…+24 °C (вода +18…+20 °C)

Бюджет на неделю: от 25 тыс. руб. на двоих

Перелёт: от 8 тыс. руб. (Москва — Сухум)

Почему ехать? Безвизовый въезд, родная речь, живописные пляжи и горы

2. Турция (Аланья, Кемер)

Температура: +25…+28 °C (вода +20…+22 °C)

Бюджет на неделю: от 40 тыс. руб. на двоих (при раннем бронировании)

Перелёт: от 12 тыс. руб. (Москва — Анталия)

Почему ехать? Тёплое море, все включено, экскурсии и комфортные отели

3. Египет (Шарм-эль-Шейх, Хургада)

Температура: +30…+35 °C (вода +24…+26 °C)

Бюджет на неделю: от 50 тыс. руб. на двоих

Перелёт: от 15 тыс. руб. (Москва — Шарм-эль-Шейх)

Почему ехать? Горячие цены на туры, коралловые рифы, безвиз для курортов

4. Черногория (Будва, Петровац)

Температура: +22…+25 °C (вода +18…+20 °C)

Бюджет на неделю: от 60 тыс. руб. на двоих

Перелёт: от 20 тыс. руб. (Москва — Тиват)

Почему ехать? Европейский сервис за приемлемые деньги, красивая природа

5. Дагестан (Дербент, Махачкала)

Температура: +22…+26 °C (вода +18…+20 °C)

Бюджет на неделю: от 20 тыс. руб. на двоих

Перелёт: от 5 тыс. руб. (Москва — Махачкала)

Почему ехать? Самый дешёвый вариант, Каспийское море, восточный колорит

Вывод: если хочется тёплого моря без переплат — Абхазия и Дагестан самые доступные. Для комфортного отдыха с инфраструктурой лучше выбрать Турцию или Египет. А за европейской атмосферой — в Черногорию.

Ранее мы делились списком самых экзотических мест для отдыха в июне в России.