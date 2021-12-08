ГД введёт порядок задержания автомобилей иностранцев за неуплату штрафов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности задержания иностранного перевозчика, который не уплатил штраф за нарушение ПДД. Соответствующие изменения предполагается ввести в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект предусматривает наделение Ространснадзора полномочиями по задержанию принадлежащих иностранным перевозчикам транспортных средств при их выезде с территории Российской Федерации с неуплаченными штрафами, — отметил официальный представитель правительства, статс-секретарь замминистра транспорта Дмитрий Зверев.

На сегодняшний день инспекторы ДПС имеют право только оформить правонарушение и наложить штраф. Задержание иностранного транспортного средства до уплаты денежного взыскания в КоАП предусмотрено не во всех случаях.

Что касается российских водителей, с сентября этого года автовладельцы смогут обжаловать штрафы удалённо. Чтобы воспользоваться услугой, надо зарегистрироваться на портале и написать жалобу, в которой необходимо обозначить её причины.