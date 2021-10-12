Газманов вместо вакцины: как пандемия коронавируса ударила по Донбассу

Исторически война и эпидемия часто сопутствуют друг другу. Жители непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) оказались заложниками не только вялотекущего военного конфликта, но и сложнейшей эпидемиологической ситуации. При численности населения в 2,2 млн человек ДНР в октябре стала терять в день более 80 человек умершими от COVID-19, что выше суточной смертности из-за коронавируса в 12-миллионной Москве — в обоих случаях речь идёт об официальных данных. В соцсетях обсуждаются резонансные видеоролики из местных больниц, на одном из которых запечатлены трупы, упакованные в полиэтилен. Как удалось выяснить NEWS.ru, рост заболеваемости в Донецке сопряжён с отсутствием медикаментов и оборудования в больницах, низкими зарплатами медработников, а также с частыми массовыми мероприятиями на фоне призывов Минздрава воздержаться от их посещения.

Больше, чем в Москве

По данным Минздрава ДНР, за минувшую рабочую неделю от COVID-19 скончались 353 человека, в том числе 8 октября — 82, 7 октября — 85, 6 октября — 70, 5 октября — 86, 4 октября — 33. Для сравнения: в Москве 11 октября умер 71 пациент с коронавирусом, а всю последнюю рабочую неделю в российской столице, по официальной по статистике, каждый день гибло от 66 до 72 заболевших. По оценке Росстата, в Москве постоянно проживает более 12,6 млн человек, а в ДНР — менее 2,2 млн. При шестикратной разнице популяции летальность на востоке Украины превышает столичную не только арифметически. Если считать процент умерших от общего количества болеющих (10 370 в ДНР и 169 537 в Москве по состоянию на 11 октября), то он, соответственно, составляет 3,4% и 0,21%; разница этих печальных цифр — более 16 раз.

Пациенты перед вакцинацией от коронавируса вакциной "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") в центре первичной медико-санитарной помощи № 11 в Донецке Сергей Аверин/РИА Новости

11 октября Минздрав признал, что «ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией характеризуется как крайне напряжённая и усугубляется с каждым днём». По признанию ведомства, из-за высокого уровня госпитализации пациентов, «ковидные базы» продолжают работу в условиях колоссальной нагрузки на систему здравоохранения. В связи с ростом числа пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, наблюдается нехватка имеющихся точек подачи кислорода и кислородных сетей. Также значительно возросла нагрузка на службу экстренной медицинской помощи, что осложняет оперативное оказание помощи пациентам, а также своевременную госпитализацию в учреждение здравоохранения.

Несмотря на титанические усилия медицинских работников республики, оказывающих помощь инфицированным пациентам, количество заболевших COVID-19 и пневмониями превышает возможности системы здравоохранения оказывать помощь амбулаторно и стационарно, — говорится в заявлении Минздрава.

Своё обращение ведомство завершает категорической рекомендацией не посещать концерты, кинопоказы, театры и другие места массового скопления людей.

Минздрав ДНР на своём сайте призывает граждан вакцинироваться от COVID-19 в 54 пунктах, развёрнутых по всей территории непризнанной республики. Вместе с тем на 7 октября, по данным ведомства, привились только 200 тыс. человек — то есть около 9% от всего населения.

Вакцинация жителей ДНР началась с февраля 2021 года, после того как Россия поставила непризнанной республике «несколько тысяч доз» препарата «Спутник V». Точные объёмы поставок тогда не раскрывались. Массовая иммунизация стартовала в конце апреля.

Доставка новой партии российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" в Донецке Сергей Батурин/РИА Новости

К лету, как писала «Комсомольская правда в Донецке», вакцина в ДНР исчезла. По состоянию на конец июня в очереди за получением препарата стояли около 50 тысяч дончан. Из-за недоступности прививок люди стали практиковать «вакцинный туризм» либо в Россию (такую возможность имели те их них, кто имел паспорт РФ), либо на территорию Донецкой области, контролируемую киевскими властями.

В конце июля глава ДНР Денис Пушилин объявил , что Москва отправила в республику 86 тысяч доз «Спутника Лайт». С тех пор о поступлении туда вакцины против COVID-19 не сообщалось.

Отзывы врачей

Местный Telegram-канал «За державу обидно» на днях привёл слова анонимного подписчика, который представился работником скорой помощи в Донецке и рассказал о коллапсе медицины в ДНР.

У нас эпидемия самая настоящая, а власти молчат и к нам едет Газманов (концерт поп-певца в Донецке запланирован на ноябрь. — NEWS.ru). «Пир во время чумы» нервно курит в стороне.

Подписчик сообщил, в частности, о том, что пациенты с пневмонией вынуждены часами, в некоторых случаях — более суток ждать оказания помощи. К тому же он утверждает, что «реанимационных, кислородных, да и вообще обычных коек в стационарах ДНР нет <...>, кислорода невероятно мало, стационары экстренно перепрофилируют, но уже просто нечего перепрофилировать».

Кроме того, по его словам, работникам скорой выдают недостаточное количество масок, перчаток и других средств защиты. Он подчеркнул, что республике «нужен локдаун», но власти не идут на жёсткие меры по сдерживанию распространения коронавируса.

Похожую точку зрения разделяет сотрудница инфекционного отделения одной из больниц Донецка Светлана. По её словам, которые приводит паблик «Типичный Донецк», «раньше были волны [COVID-19], сегодня это цунами». Рост заболеваемости, по словам медработницы, стал расти в ДНР с сентября. Из-за этого выросли большие очереди к терапевтам и многочасовые ожидания врача.

Озвученные доводы в беседе с NEWS.ru подтвердила ещё одна из донецких медиков. Она считает, что новая волна пандемии намного серьёзнее предыдущей, потому что «в прошлый раз закрывалось не так много больниц».

Переполнены все больницы и все морги, знакомые, которые там работают, рассказывают, что люди лежат даже в коридорах, а трупы в моргах валяются на полу, — констатирует врач.

Она рассказала, что на прошлой неделе заболел её дед, который живёт в городе Шахтёрске в 55 километрах от Донецка. Родственники вызвали скорую и ждали её девять часов. В итоге мужчину отвезли в Центральную городскую клиническую больницу Донецка № 3 (ЦГКБ-3). По словам медработников, там было последнее место, а врач пришёл к родственнику собеседницы NEWS.ru лишь на третий день.

Объявление на входе в ковидарий ЦГКБ-3 с перечнем лекарств и медикаментов, которые пациенты должны принести за свой счёт NEWS.ru

Медработница обратила внимание на проблемы с лекарствами. В донецкой ЦГКБ-3, по её словам, размещён список препаратов, которые необходимо предоставить за свой счёт. В основном речь идёт о дорогостоящих препаратах, а зарплаты в республике очень низкие. Так что если у пациентов нет денег, то колют антибиотик «Цефтриаксон» и противовоспалительный препарат «Дексаметазон». К тому же, как рассказал её дед, в больнице «кормят не всегда».

В ЦГКБ-3 нет ни аппаратов ИВЛ, ни достаточного количества кислорода. Люди лежат с низкой сатурацией, а на 70 человек всего пять баллонов. Люди просто задыхаются, — сообщила собеседница NEWS.ru.

Другие медработники также подтвердили проблемы с низкими зарплатами медперсонала в ДНР. Так, одна из медсестёр сообщила NEWS.ru, что её зарплата в одной из донецких больниц на полставки составляет немногим более 4 тысяч рублей в месяц. Надбавки за работу в «красной зоне» составляют 25 рублей в час.

Сведения о зарплате в 4141 рубль, начисленной медсестре в ДНР NEWS.ru

При этом большинство работников системы здравоохранения из ДНР опасаются давать какие-либо комментарии журналистам. NEWS.ru направил в соцсетях вопросы десяткам местных врачей и медсестёр.

Я не имею права посторонним ничего разглашать! Прошу больше не беспокоить, — ответил сотрудник донецкой больницы № 2 на вопрос корреспондента NEWS.ru.

Другие врачи из ДНР вместо ответа засыпали корреспондента NEWS.ru ссылками на шокирующее видео, которое ранее появилось в соцсетях. Оно якобы снято в упомянутой ЦГКБ-3. Источники Telegram-канала «Донецкий телеграм» утверждают, что кадры были сняты ещё «около двух-трёх недель назад, в первые дни работы после перепрофилирования». Тогда же в разных пабликах и СМИ стали появляться ролики с очередями из карет скорой помощи возле стационаров.

«Работы по озеленению»

Авторы «Донецкого телеграма» утверждают, что сами жители самопровозглашённой республики «зачастую пренебрегают эпидправилами, что тоже сказывается на количестве больных», а «власти до сих пор не хотят вводить ограничения на посещение клубов, „кабаков“, кино, театров и прочих массовых мероприятий». Также важной проблемой, по мнению Telegram-канала, является отсутствие «дополнительных необходимых денег на здравоохранение».



Украинские СМИ писали о тяжёлой ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Донецке ещё в середине сентября, критикуя местные власти за то, что в разгар пандемии они проводят городские субботники. Их участники не имеют при себе средств защиты органов дыхания и не соблюдают санитарную дистанцию. Действительно, как сообщал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин, 9 октября «с самого утра жители города наводили порядок во всех районах: убирали мусор и опавшую листву, производили вырубку поросли и работы по озеленению». По его словам, всего в субботнике участвовало более 12 тысяч дончан. Также в Донецке на 14 ноября запланирован большой концерт российского исполнителя Олега Газманова, о чём уже упоминалось выше.

Между тем глава Минобразования ДНР Михаил Кушаков заявил , что власти республики не исключают перехода школ на дистанционное обучение после осенних каникул:

Если ситуация не позволит выйти на очное обучение, то придётся принять такое решение и учиться удалённо. Всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки в нашей республике. В конце недели будет приниматься решение.

Кроме того, уже в конце сентября власти ДНР по сути признали , что борьба с пандемией оставляет желать лучшего.

На одном из селекторных совещаний с главой республики Денисом Пушилиным глава Минздрава ДНР Александр Оприщенко заявил об отсутствии мониторинга исполнения указа руководителя самопровозглашённой территории «О введении режима повышенной готовности». Чиновник пояснил, что местные жители продолжают посещать торговые центры и ездить в общественном транспорте без средств защиты. Также он отчитался, что средства на борьбу с COVID-19 выделены, на них закупили аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие составы.

NEWS.ru обратился за комментариями в республиканский Минздрав, но на момент выхода публикации там не дали ответ на запрос, а телефонные номера пресс-службы не отвечали.