Гастроэнтеролог рассказала, может ли гастрит возникнуть из-за стресса Гастроэнтеролог Поташева заявила, что гастрит не может возникнуть из-за стресса

Фото: shutterstock

При гастрите воспаляется оболочка слизистой в желудке, однако причиной воспаления не может стать стресс, пояснила гастроэнтеролог Алена Поташева. Она уточнила в беседе с «Газетой.Ru», что есть заболевание с очень схожими симптомами, которое все-таки может возникнуть из-за нервных переживаний.

Гастрит — заболевание, при котором воспаляется слизистая оболочка желудка. Причины могут быть разными: бактерии, раздражение слизистой, но не стресс, он причиной воспаления стать не может. Есть другое состояние, которое называется «функциональная диспепсия», она как раз связана со стрессом, — рассказала Поташева.

Она отметила, что пациенты часто путают диспепсию с гастритом из-за схожих симптомов. В частности, при этом заболевании россияне жалуются на ощущение наполненности, тяжести в желудке, боли, жжения. Для лечения этого недуга врачи советуют сначала избавиться от причины стресса, резюмировала Поташева.

Ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что частое покашливание может свидетельствовать о рефлюксной болезни желудка. Она пояснила, что этот симптом появляется из-за забрасывания содержимого пищеварительного органа в вышележащие отделы.