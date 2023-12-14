Гастроэнтеролог рассказала, что произойдет при переедании мандаринов Врач Картаева: разовое переедание мандаринов вряд ли нанесет вред здоровью

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Количество мандаринов, которое можно съесть в течение дня без неприятных последствий для здоровья, зависит от индивидуальной чувствительности человека к этим цитрусовым, отметила в беседе с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог Яна Картаева. По ее словам, разовый случай переедания мандаринов с большой вероятностью не нанесет вреда организму.

Как объяснила врач, есть ряд рекомендаций по количеству употребляемой клетчатки в целом, однако строгой количественной нормы употребления тех или иных фруктов не существует. Врачи советуют съедать в день не менее 400 г фруктов и овощей, это пять-шесть порций.

Какие-то отклонения от рекомендаций, особенно краткосрочные, с высокой долей вероятности не смогут нанести серьезный вред здоровью. Поэтому вы можете покрывать эту норму как угодно, даже если все рекомендованные 400 г будут представлены только мандаринами, — рассказала гастроэнтеролог.

Она добавила, что при употреблении той или иной пищи следует исходить из индивидуальных особенностей человека. Для одних людей нормой будут шесть мандаринов, съеденных за один присест, а у других даже половина плода вызовет дискомфорт. Однако даже такие неприятные симптомы со стороны ЖКТ, как изжога, боли в животе или вздутие, либо сыпь и зуд на коже чаще всего не несут серьезных последствий для здоровья.

Если у вас хорошая переносимость этих фруктов, ешьте и наслаждайтесь. Если же вы все-таки заметили связь между симптомами и употреблением мандаринов, <...> попробуйте найти свое оптимальное количество, — посоветовала эксперт.

Ранее в Роспотребнадзоре порекомендовали выбирать мандарины с ровной кожицей, без гнили и пятнышек. Для лучшего хранения кожицу мандаринов можно натереть растительным маслом, после чего держать плоды в специальном отсеке холодильника при температуре +6 градусов.