Россиянам рассказали, как выбрать вкусные мандарины Роспотребнадзор рекомендовал выбирать мандарины с ровной кожицей и без пятен

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Роспотребнадзор порекомендовал россиянам выбирать мандарины с ровной кожицей, без гнили и пятнышек, а также отказаться от их покупок в несанкционированных местах и обязательно помыть этот продукт перед употреблением, говорится на сайте ведомства. Специалисты отмечают, что кожицу мандаринов стоит натереть растительным маслом и поместить в специальный отсек холодильника при температуре +6 градусов.

Выбирать следует красивые плоды, с ровной кожицей, без гнили и пятнышек. Помните, что спелые фрукты долго не хранятся. <...> Для этого нужно натереть кожицу растительным маслом и поместить фрукты в специальный отсек холодильника и держать при температуре +6 градусов, — говорится в сообщении.

Ранее результаты соцопроса показали, что около 43% опрошенных жителей России собираются потратить на подарки к Новому году больше денег, чем в 2022 году. По данным агентства, 40,3% граждан назвали стоимость подарка от 1000 до 5000 рублей оптимальной. При этом 2,8% россиян полностью отказались от покупки презентов.

Врач-онколог Максим Астраханцев ранее предупредил, что некоторые продукты, которые есть на новогоднем столе почти у всех россиян, например алкоголь и колбасные изделия, являются канцерогенами. Специалист подчеркнул, что опасность ряда продуктов подтверждается исследованиями.