Россияне рассказали, сколько потратят на новогодние подарки 40,3% россиян готовы тратить до 5000 рублей на один новогодний подарок

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Около 43% опрошенных жителей России собираются потратить на подарки к Новому году больше денег, чем в 2022 году, об этом говорят результаты опроса, которые публикует ПРАЙМ. По данным агентства, 40,3% граждан назвали стоимость подарка от 1000 до 5000 рублей оптимальной. При этом 2,8% россиян полностью отказались от покупки презентов.

Согласно результатам исследования, сэкономить планируют лишь 15% респондентов. Четверть опрошенных готова отдать от 5000 до 10 000 рублей, а 22,5% — более 10 000 рублей. 13,4% граждан планируют приобрести новогодний подарок менее чем за 1000 рублей.

В то же время для двух третей россиян подарки стали основной строкой новогодних расходов, Одна четвертая часть жителей РФ больше всего потратит на праздничный стол, 7,5% — на досуг, 1,9% — на наряды. В материале отмечается, что готовность граждан тратиться на праздники говорит о хорошем материальном положении населения.

Ранее опрос показал, что доля россиян, не собирающихся смотреть новогодние передачи по телевизору, за четыре года увеличилась с 38% до 45%. Чаще всего нежелание смотреть новогодние «огоньки» выражали респонденты, у которых нет детей и есть высокий доход. Отмечается, что лишь каждый девятый россиянин планирует смотреть ТВ-программы, посвященные Новому году.