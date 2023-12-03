Почти половина россиян не собирается смотреть новогодние передачи по ТВ Доля отказавшихся смотреть новогодние «огоньки» россиян выросла до 45%

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Доля россиян, которые не собираются смотреть новогодние передачи по телевизору, за четыре года увеличилась с 38% до 45%, о чем свидетельствуют результаты опроса, которые публикует РБК. Отмечается, что лишь каждый девятый россиянин планирует смотреть ТВ-программы, посвященные Новому году.

Согласно результатам опроса, чаще всего нежелание смотреть новогодние «огоньки» выражали респонденты, у которых нет детей и есть высокий доход. Каждый третий житель страны включит праздничный эфир, чтобы он просто звучал на фоне. 11% сообщили, что будут смотреть передачи.



При этом большая часть (54%) тех, кто отказался от просмотра новогодних телепередач, относится к молодежи до 34 лет. Россиян в возрасте от 34 до 44 лет, выбравших такой ответ, 44%, а среди представителей старшего поколения не станут включать новогодний эфир только 38%.

В исследовании приняли участие 2000 граждан России старше 18 лет во всех округах страны, 456 населенных пунктах. Опрос проводился с 28 ноября по 1 декабря.

Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала россиянам, как сделать новогодние салаты полезными. По ее словам, майонезные салаты являются неотъемлемой частью новогоднего стола, но приобретенный в магазине соус лучше заменить на домашний, который легко и быстро приготовить. Он не будет содержать вредные трансжиры и большое количество соли.