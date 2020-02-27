Россиянам, которые активно пользуются Интернетом, интереснее всего следить за жизнью шоумена Максима Галкина, телеведущей Ксении Бородиной и певицы Ольги Бузовой. Их имена чаще других знаменитостей попадают в поисковые запросы.
Рейтинг самых часто запрашиваемых страниц российских звёзд в Instagram проанализировали специалисты поискового агрегатора Mail.ru. Оказалось, что больше всего люди интересуются жизнью медиаперсон.
Так, в пятёрку самых популярных также вошли телеведущая и блогер Ксения Собчак и продюсер Яна Рудковская.
Далее в списке — модель и телеведущая Алёна Водонаева, телеведущая Виктория Боня, балерина Анастасия Волочкова, фигуристка Татьяна Навка и супруга рэпера Тимати Анастасия Решетова.
Как писал NEWS.ru, в последнее время звёзды шоу-бизнеса всё чаще стали идти в политику. Однако депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что им не следует выходить за рамки сцены. Она предположила, что если так пойдёт и дальше, то шоу «Голубой огонёк» придётся снимать в парламенте.
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