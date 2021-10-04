Гай Германика подала в суд на соседей по дому из-за испорченной картины

Режиссёр Валерия Гай Германика подала в суд на заливших её соседей сверху с требованием компенсации в размере 408 тысяч рублей за испорченную картину. Об этом она заявила Telegram-каналу Mash.

Режиссёр в своё время купила квартиру на Бoльшой Дмитровке, сделала ремонт и обзавелась декором: купила картину Юлии Зaставы «Удовольствие приходит во время еды». При этом онa живёт за городом, но периодически проверяет жильё.

Во время одного из визитов она обнаружила в помещении вздувшийся паркет. Оказалось, что квартиру залили соседи сверху, арендующие жильё. Картина и другое имущество режиссёра оказалось испорченным.

Ущерб имуществу оценили в крупную сумму, однако договориться о компенсации мирным путём не получилось. Гай Германика подала заявление в суд. Делом занимается адвокат режиссёра.

Ранее неизвестные похитили iPhone Гай Германики во время премьеры фильма «Пришелец» в петербургском кинотеатре «Октябрь». Режиссёр уверена, что это сделали недоброжелатели, завидующие её успеху.