ГАИ изменила основания на въезд в столицу для водителей и пассажиров

https://static.news.ru/photo/79088e36-7ee5-11ea-b0a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Воронин Денис/АГН «Москва»

Сотрудники Госавтоинспекции сообщили об изменениях в основаниях на въезд в Москву для водителей и пассажиров. Решение было принято после введения специальных пропусков в столице.

С 15 апреля изменён формат проверки оснований въезда транспортных средств в Москву с учётом введения электронных цифровых пропусков. Сотрудниками ДПС будет осуществляться проверка наличия таких пропусков у всех участников дорожного движения. Это касается как водителей, так и пассажиров транспортных средств, — отметили в ГУ МВД.

Также там добавили, что применение мер административного воздействия в отношении нарушителей самоизоляции будет продлено.

Как ранее писал NEWS.ru, после введения специальных пропусков на въезд в столицу на основных магистралях, которые ведут в Москву, образовались пробки.