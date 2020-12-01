ФСО предъявила осуждённому бизнесмену иск на 1 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/76d7e364-33d5-11eb-b779-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба охраны (ФСО) направила в Никулинский суд Москвы иск с требованием взыскать около 1 млрд рублей с ранее осуждённого по делу о хищении при реконструкции резиденции президента РФ топ-менеджера компании «Стройфасад» Станислава Кюнера.

Иск судом принят. Заседание по нему назначено на 23 декабря, сообщает «Москва 24».

Дело о мошенничестве в особо крупном размере при работах в Ново-Огарёво было возбуждено в марте 2017 года. 23 июля 2020-го Мосгорсуд приговорил Кюнера к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в хищении 1,3 млрд рублей. Кроме того, ему назначен штраф в размере 1,5 млн рублей.

Дело предпринимателя рассматривалось в особом порядке. Слушания проходили в закрытом режиме, так как материалы дела проходили под грифом «совершенно секретно».

Как писал NEWS.ru, в октябре по данному делу был осуждён второй фигурант — бывший глава «Стройфасада» Дмитрий Торчинский. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 350 тысяч рублей. Дело также слушалось в особом порядке. И Кюнер, и Торчинский заключили со следствие досудебное соглашение о сотрудничестве.

Фигурантами дела также являются руководитель холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко, экс-глава ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, бывший начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майор Игорь Васильев, директор компании «Балтстрой» Дмитрий Сергеев, а также предприниматели Сергей Перевалов, Сергей Литвинов и Александр Родионов. Михальченко был осуждён в конце 2019 года к четырём годам и семи месяцам колонии, Родионов получил три года колонии.