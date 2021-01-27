ФСО отрицает наличие охраняемых объектов в районе Геленджика

https://static.news.ru/photo/16621054-607b-11eb-8d04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Катерина Ровенская/wikipedia.org

На территории Геленджика и в прилегающих к нему районах нет никаких объектов, которые находились бы в юрисдикции Федеральной службы охраны (ФСО). На этой территории не вводилось каких-либо запретов и ограничений, заявили в ведомстве.

О позиции ФСО сообщает РБК со ссылкой на письмо ведомства, полученное в ответ на запрос издания.

Геленджик оказался в центре внимания общественности после публикации фильма-расследования оппозиционера Алексея Навального, где утверждается, что роскошный особняк в окрестностях Геленджика опосредованно принадлежит президенту Владимиру Путину. Этот объект получил в народе нарицательное наименование «дворец Путина». По данным Навального, над объектом установлена бесполётная зона, а охраняют его сотрудники ФСО, ФСБ и пограничники.

Как заявил сам Путин, ничего из показанного в фильме Навального, ему не принадлежит. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикацию чушью. По его словам, здание является собственностью некоего предпринимателя либо группы предпринимателей, однако счёл некорректным называть их имена.

Впервые о строительстве поместья в районе мыса Идокопас под Геленджиком стало известно в 2010 году из открытого письма бизнесмена из Санкт-Петербурга Сергея Колесникова. Тогда было заявлено, что номинально зданием владеет предприниматель Николай Шамалов. Через несколько месяцев после публикации письма владельцем имения стал бизнесмен Александр Пономаренко. Тот, впрочем, заявил, что уже пять лет не имеет отношения к этому проекту.

В расследовании Навального утверждается, что здание было построено за счёт денежных вливаний от структур, принадлежащих крупным бизнесменам, а на самом деле особняк принадлежит окружению Путина.

Ранее, как писал NEWS.ru, в ФСБ признали, что бесполётная зона у мыса Идокопас в Геленджикском районе действительно существует. Она установлена приказом Министерства транспорта от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности. Причиной такого решения названа «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО», к территории, где расположена приграничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.