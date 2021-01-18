ФСИН просит арестовать Навального до заседания по делу «Ив Роше»

https://static.news.ru/photo/8659be9e-5977-11eb-977d-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.facebook.com/timur.olevskiy

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обратилась в суд с просьбой арестовать блогера Алексея Навального до того, как будет рассмотрен вопрос по делу «Ив Роше» о замене ему наказания с условного на реальное.

Как мне сообщили в УВД «Химки», где находится сейчас Навальный, сегодня прямо в отделе полиции пройдёт судебное заседание по ходатайству ФСИН об избрании моему подзащитному стражи, — заявила ТАСС адвокат блогера Ольга Михайлова.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января. В аэропорту Шереметьево он был задержан сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН по Москве за многократные нарушения испытательного срока. Навальный был осуждён условно и с 29 декабря находится в розыске.

29 января Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН по замене блогеру наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше». До решения суда он будет находится под стражей.

Навальный был приговорён к трём годам шести месяцам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей по статьям «Мошенничество» и «Легализация денежных средств». Ему был назначен испытательный срок на пять лет, а 4 августа 2017 года его продлили на год.

Как писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что история с российским оппозиционером Алексеем Навальным нужна западным политикам для отвлечения внимания от кризисной ситуации в их странах.