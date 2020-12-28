ФСИН: Навальный не исполняет возложенные на него судом обязанности

https://static.news.ru/photo/4b08f8d4-492b-11eb-8a0c-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: vk.com/navalny

Оппозиционер Алексей Навальный отказывается исполнять возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, заявили во ФСИН по Москве. В случае подтверждения факта его уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) в отношении Навального примут меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, отметили в ведомстве.

В журнале «Ланцет» 22 декабря 2020 г. опубликована статья на основе материалов германской клиники Charité​, собранных по результатам лечения гражданина Российской Федерации Навального Алексея Анатольевича. Исходя из публикации, Навальный А. А. был выписан из клиники Charité 20 сентября 2020 года, а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни. Таким образом, условно осуждённый не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, — говорится на официальном сайте ФСИН по столице.

В ведомстве отметили, что 28 декабря блогеру направили извещение о явке в УИИ. Кроме того, аналогичные документы передали его адвокату и пресс-секретарю.

20 августа во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо. В полёте он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Врачи не нашли в его анализах никаких следов нервно-паралитического вещества или какого-либо другого яда. Через два дня, после стабилизации состояния, Навального доставили в немецкую клинику Charité, где он находился до 23 сентября. Затем его из больницы выписали. Сейчас он находится Германии, откуда хочет вернуться после полного восстановления. Его сторонники, как и представители Запада, уверяют, что Навальный был отравлен веществом типа «Новичок».

Навальный ранее лично позвонил якобы одному из героев расследования о причастности сотрудников ФСБ к предполагаемому отравлению политика. Блогер смог связаться с мужчиной по имени Константин Кудрявцев. Он представился помощником секретаря Совета безопасности и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева. Разговор с возможным участником покушения длился 45 минут.

Ранее NEWS.ru сообщал, что юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь отпустили из изолятора временного содержания на Петровке и предъявили обвинение в рамках уголовного дела. Её задержали на 48 часов по делу о проникновении в квартиру одного из фигурантов расследования якобы отравления оппозиционного блогера Алексея Навального. В квартире Соболь была изъята техника, а её в течение 16 часов допрашивали в Следственном комитете.