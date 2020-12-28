ФСИН: Навальный не исполняет возложенные на него судом обязанности

Оппозиционер Алексей Навальный отказывается исполнять возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, заявили во ФСИН по Москве. В случае подтверждения факта его уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) в отношении Навального примут меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, отметили в ведомстве.
В журнале «Ланцет» 22 декабря 2020 г. опубликована статья на основе материалов германской клиники Charité, собранных по результатам лечения гражданина Российской Федерации Навального Алексея Анатольевича. Исходя из публикации, Навальный А. А. был выписан из клиники Charité 20 сентября 2020 года, а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни. Таким образом, условно осуждённый не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, — говорится на официальном сайте ФСИН по столице.
В ведомстве отметили, что 28 декабря блогеру направили извещение о явке в УИИ. Кроме того, аналогичные документы передали его адвокату и пресс-секретарю.
20 августа во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо. В полёте он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Врачи не нашли в его анализах никаких следов нервно-паралитического вещества или какого-либо другого яда. Через два дня, после стабилизации состояния, Навального доставили в немецкую клинику Charité, где он находился до 23 сентября. Затем его из больницы выписали. Сейчас он находится Германии, откуда хочет вернуться после полного восстановления. Его сторонники, как и представители Запада, уверяют, что Навальный был отравлен веществом типа «Новичок».
Навальный ранее лично позвонил якобы одному из героев расследования о причастности сотрудников ФСБ к предполагаемому отравлению политика. Блогер смог связаться с мужчиной по имени Константин Кудрявцев. Он представился помощником секретаря Совета безопасности и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева. Разговор с возможным участником покушения длился 45 минут.
Ранее NEWS.ru сообщал, что юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь отпустили из изолятора временного содержания на Петровке и предъявили обвинение в рамках уголовного дела. Её задержали на 48 часов по делу о проникновении в квартиру одного из фигурантов расследования якобы отравления оппозиционного блогера Алексея Навального. В квартире Соболь была изъята техника, а её в течение 16 часов допрашивали в Следственном комитете.