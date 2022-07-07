ФСБ завела дело о международном терроризме на граждан Украины «Коммерсант»: ФСБ завела дело на граждан Украины о подготовке международного теракта

Фото: fsb.ru

Газета «Коммерсант» написала о том, что ФСБ РФ завела уголовное дело в отношении граждан Украины, которые подозреваются в «подготовке акта международного терроризма». Как утверждает следствие, фигуранты дела готовили нападение на сотрудников силовых структур и рядовых граждан РФ и Украины.

ФСБ возбудила уголовное дело по редко встречающейся в российской практике статье Уголовного кодекса — о подготовке акта международного терроризма. Его фигурантами стали несколько граждан Украины, готовившие нападение на силовиков и мирных жителей как самой этой страны, так и России, — написано в газете.

По данным издания, в числе подозреваемых оказался известный в Запорожской области Украины спортсмен, председатель региональной федерации кунг-фу Андрей Голубев. Российский суд отказался выпустить спортсмена из-под стражи, мотивировав отсутствием у Голубева «устойчивых социальных связей» на территории РФ.

Также «Коммерсант» пишет о том, что в апреле ФСБ РФ сообщила о предотвращении теракта в Мелитополе и задержании пятерых человек которых заподозрили в намерении атаковать гумконвой. По версии российских силовиков, украинцы по заданию СБУ заминировали бампер легкового автомобиля. Взрывчатка якобы должна была сработать возле проходящих рядом машин гумколонны.

Задержанных передали сотрудникам УФСБ по Крыму и Севастополю, которые возбудили в отношении них уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 361 УК РФ (приготовление к акту международного терроризма), — добавляется в сообщении газеты «Коммерсант».

Журналисты делового издания уточняют, что следствие предположило, будто фигуранты готовили «акт международного терроризма», так как он был направлен на граждан Украины и РФ «в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов» и «против интересов Российской Федерации».

Задержанных доставили в Мелитополь о поместили в СИЗО. При этом Андрей Голубев обжаловал меру пресечения в Верховном суде Крыма. Он заявил, что не собирался скрываться и препятствовать расследованию. У него есть жена и ребёнок, он официально работает, а также страдает тяжёлым заболеванием тазобедренных составов.

Также авторы «Коммерсанта» добавили, что российские силовики устанавливают всех предполагаемых участников заговора.