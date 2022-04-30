ФСБ запретила выход в Азовское море маломерным судам

Рыболовное судно / Фото shutterstock.com

Пограничная администрация Федеральной службы безопасности Краснодарского края запретила маломерным судам выход в Азовское море, пишет ТАСС. В пресс-службе администрации Ейского района Краснодарского края уточнили, что данные меры связаны с проведением запланированных антитеррористических мероприятий. Также запрет коснулся прогулочных судов, спортивных катеров и парусных лодок. По характеристике в разряд маломерных судов входит водный транспорт, длина которого не превышает двадцати метров, при этом он должен вмещать не более 20 человек.

По сообщению службы в Ейске пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, с 00:00 часов 30 апреля 2022 года запрещено плавание в Азовском море всем маломерным судам, прогулочным судам, спортивным парусным судам, надувным плавсредствам и плавсредствам для занятия спортом на воде (виндсёрфинг, сабдоска и их аналоги) в связи с проведением антитеррористических мероприятий, — сказано в сообщении.

Ранее Россия приостановила судоходство в Азовском море на основании предупреждения Минобороны.

До этого в порту Черноморска Одесской области был задержан для последующего изъятия российский нефтяной танкер «Волгонефть-268», который находился на Ильичёвском судоремонтном заводе. В момент ареста на судне был установлен замбийский флаг.