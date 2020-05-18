ФСБ требует согласовывать работу систем мониторинга россиян

https://static.news.ru/photo/fd60f57c-8af5-11e9-b55a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Системы мониторинга поведения граждан, которые введены некоторыми регионами в период распространения коронавируса, необходимо согласовывать со спецслужбами. Об этом говорится в письме, которое руководитель научно-технической службы ФСБ Эдуард Черновольцев направил в Минкомсвязь.

По его мнению, данные системы должны быть защищены, на проверку уязвимости каждой из них ФСБ обещает тратить не больше недели, сообщает газета «Коммерсант».

Опрошенные изданием эксперты считают, что требования ФСБ законны, поскольку могут подпадать под закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры». Необходимость в введении новых мер для соблюдения защищённости систем в Минкомсвязи отрицают.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-служба Центрального округа Росгвардии сообщила о применении высотного видеокомплекса для отслеживания нарушителей режима самоизоляции. Его используют в Подмосковье. Комплекс видеонаблюдения «ОКО» на базе аэростата позволяет вести наблюдение за обстановкой с высоты до 300 м в радиусе до 5 км.