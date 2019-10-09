https://static.news.ru/photo/fd7a8f98-ea66-11e9-ac40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В девяти регионах России прошли задержания сторонников терроризма, которые спонсировали членов запрещённых в РФ организаций «Имарат Кавказ» и «Исламское государство». Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.

По данных силовиков, злоумышленники действовали на территории Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краёв, Тюменской области. Они организовали сбор средств через Интернет под видом благотворительности. Всего удалось собрать около шести миллионов рублей, которые были переведены террористам в Сирии. В группировку входило более 100 человек, среди них — участники вооружённого нападения в 2005 году на Нальчик, спланированного террористом Шамилем Басаевым, передаёт РИА Новости .

Ранее, как писал News.ru, в СК РФ завели дело на брата и сестру, которые собирали деньги для финансирования международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.