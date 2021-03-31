ФСБ опубликовала письмо Дзержинского о слежке за Сталиным

https://static.news.ru/photo/02920aa0-922d-11eb-9080-96000091f725_660.jpg Иосиф Сталин Фото: Global Look Press

Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнародовала ряд архивных документов к 100-летию отряда особого назначения Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК). Среди них письмо основателя и главы ВЧК Феликса Дзержинского о слежке за Иосифом Сталиным. Оно датировано 1925 годом.

fsb.ru

Сегодня при входе с т. Сталиным в театр я около дверей заметил подозрительное лицо, читавшее объявление, но очень зорко осмотревшее автомобиль, на котором мы приехали, и нас. <...> Если это не наши, то, безусловно, надо понаблюдать. Выясните и сообщите, — указано в письме.

Дзержинский также упоминает про другого человека, который внимательно наблюдал за ними со Сталиным и уже на выходе из театра «тоже читал объявление».

Главной задачей отряда особого назначения ВЧК была борьба с внутренними врагами советской власти. Отряд занимался охраной правительственных зданий, а также работал на конференциях и съездах. Его членов привлекали к борьбе с политическим бандитизмом в европейской части страны.

Как писал NEWS.ru, на выставке «Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский мирный договор» в Москве показали ориентировку польских спецслужб на председателя ВЧК Феликса Дзержинского. Документ распространялся под грифом «секретно», в нём было указано, что Дзержинского видели в Польше в начале 1920 года. Его представляли как высокого, но щуплого мужчину — лысого с бритым лицом или же усами, которому было около 45 лет.