ФСБ изъяла 48 млн рублей у подозреваемого в афере с беспилотниками

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У фигуранта уголовного дела об афере при производстве беспилотников «Орлан» по ходатайству ФСБ изъяли 48 млн рублей. Решение принял Вахитовский суд Казани, сообщает «Татар-информ».

Вахитовский суд Казани удовлетворил ходатайство ФСБ об изъятии 48 млн рублей у замдиректора «СТД-Радикас» Андрея Полошкова. Мужчине предъявлено обвинение в аферах с исполнением гособoронзаказа, — говорится в сообщении.

Весной сотрудники ФСБ обнаружили в багаже Полошкoва наличные на общую сумму более 48 млн рублей. Он не смог объяснить происхождение этих денег.

Следствие считает, что деньги у мужчины оказались в результате афер с поставкой запчастей для беспилoтников «Орлан» почти на полмиллиарда рублей.

Ранее силовики завели уголовное дело об особо крупном мошенничестве во время модернизации тренировочной гидролаборатории Центра подготовки космонавтов, к которому оказались причастны подразделения Роскосмоса и Спецстроя России.