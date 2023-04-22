ФРГ и Россия массово высылают дипломатов. Это разрыв отношений, что дальше? Между Германией и Россией разгорелся дипломатический скандал

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ 22 апреля сообщило, что власти ФРГ приняли решение о «массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии». В пресс-релизе ведомство «решительно осудило» действия Берлина. В МИД отметили, что ФРГ «продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений», а также пообещали зеркальные меры. Сколько наших дипломатов выслала Германия, как ответит Россия, означают ли действия ФРГ разрыв отношений с РФ — в материале NEWS.ru.

Сколько российских дипломатов выслала Германия

Издание «Подъем» со ссылкой на источник в МИД РФ сообщило, что ФРГ высылает 20 российских дипломатов. Ресурс предположил, что самолет Ил-96 специального летного отряда «Россия» уже забрал из Берлина представителей дипкорпуса РФ и вылетел в Москву, об этом же пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как Россия ответила на высылку дипломатов из ФРГ

Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Звезде» об ответных мерах Москвы — РФ покинут свыше 20 представителей дипкорпуса ФРГ. Действия Германии в МИД РФ назвали «враждебными».

При этом одна из крупнейших германских газет Bild сообщила о 34 сотрудниках посольства ФРГ в РФ из 90, покидающих Москву.

В чем еще Москва упрекнула Берлин

В МИД РФ добавили, что ФРГ, «несмотря на ее неоднократные заверения в нежелании афишировать этот сюжет [высылку дипломатов], нарушила их, поставив в известность о своей затее представителей СМИ, регулярно используемых ею для организации „контролируемых утечек“ и дезинформационных „вбросов“».

Означает ли массовая высылка дипломатов разрыв отношений Германии и России?

Высылка российских дипломатов из ФРГ вряд ли приведет к разрыву отношений Москвы и Берлина, рассказала NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Парламентарий не исключила, что более жесткая реакция Кремля последует в случае высылки «всей нашей дипмиссии, поголовно».

«Я не думаю, что мы собираемся разрывать дипотношения полностью [с Германией]. Если они, конечно, всю нашу дипмиссию, поголовно [вышлют], никого не оставят, тогда, наверное, мы отреагируем более жестко», — подчеркнула Журова.

По ее мнению, «кто-то должен остаться» в ФРГ для взаимодействия с гражданами РФ, для оказания им юридической помощи и оформления различных документов. Депутат добавила, что в ФРГ еще есть «здравые люди, допускающие быстрое восстановление отношений, когда все это закончится».

Кто в Германии поддерживает высылку дипломатов РФ и ухудшение отношений с Россией

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок — «беспрецедентно недалекий политик и русофобка, которая хочет задать тон в ЕС на высылку российских дипломатов», рассказал NEWS.ru политолог Владимир Сергиенко. Он напомнил, что с 2022 года из ЕС потребовали уехать свыше 400 членов дипкорпусов РФ.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Анналена Бербок

«Глава МИД ФРГ — Анналена Бербок — беспрецедентно недалекий политик и русофобка. Она хочет задать тон в дипломатии ЕС: российских дипломатов высылают из всех стран ЕС с прошлого года, больше 400 человек. В ФРГ особый акцент — травля билатеральных (двусторонних. — NEWS.ru) отношений через СМИ, когда обвиняют членов семей дипломатов в шпионаже без доказательств, ссылаясь на туманных информаторов в спецслужбах, этим занимается Tagesshau (немецкая служба теленовостей. — NEWS.ru)», — добавил эксперт.

Он не исключил, что «абсолютная травля двусторонних отношений» ФРГ и России ведет к тому, что дипломатическая деятельность станет технически невозможной. Эксперт предположил, что это и является целью Берлина.

Политолог отметил, что в ФРГ, кроме Бербок, «понижение градуса взаимодействия с РФ до нуля поддерживают лоббисты в кабмине и парламенте страны».

«Высылка дипломатов говорит о подготовке эскалации со стороны ФРГ, но Германия не хочет, чтобы об этом узнали. Кроме Бербок в ФРГ есть лоббисты в парламенте и правительстве, призывающие понизить градус отношений с РФ до нуля, оставить техперсонал», — рассказал Сергиенко.

По его словам, причиной высылки дипломатов может быть не только «истерика МИД ФРГ и пропаганда» по поводу якобы шпионской деятельности дипкорпуса ФРГ. Сергиенко не исключил, что Берлину сделали замечание после очередной встречи на американской военной базе Рамштайн.

Могут ли отношения России и Германии улучшиться

Отношения России и ФРГ улучшатся сразу после окончания СВО, предположила в разговоре с NEWS.ru Журова. По ее словам, как только будет подписан мирный договор «на наших условиях», представители Германии «тут же побегут обратно дружить».

«Вы же понимаете, когда СВО закончится, исключительно после этого [начнется восстановление отношений до прежнего уровня]. Когда мирный договор будет подписан, понятно, на наших условиях, и мы с ним согласимся, тогда да, тут же сразу побегут обратно дружить», — добавила Журова.

По мнению Сергиенко, диалог Германии и России может измениться в лучшую сторону в случае ухудшения экономической ситуации в Европе, в частности в самой ФРГ, а также с началом мирных переговоров между Москвой и Киевом.

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«Предпосылки к изменениям могут быть в случае масштабного экономического кризиса в Европе, в частности в Германии, а также принуждения Зеленского сесть за стол переговоров по российской повестке», — подчеркнул Сергиенко.

Поможет ли смена власти в Германии наладить диалог с РФ

Отношения России и Германии не улучшатся даже в случае смены власти в Берлине, считает политолог Владимир Сергиенко. Он подчеркнул, что в ФРГ фактически действует однопартийная политическая система, в которой «нет оппозиции», а «все фракции являются русофобскими».

«Я не вижу, что могут изменить следующие выборы, так как технологически сегодня в политическом мейнстриме однопартийная система. Если говорить о „зеленых“, социал-демократах, свободных демократах, то это фракции одной русофобской партии. Где-то они отличаются по внутренней политике, налогам, уничтожением АЭС сразу или через 10 лет. Это однопартийная система, в которой нет оппозиции», — рассказал эксперт.

Он добавил, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок получила свой пост, несмотря на то что партию «Зеленые» поддержали 12% избирателей, что соответствует примерно 5% от всех граждан ФРГ избирательного возраста. Сергиенко отметил, что часть немцев вовсе не пошла на выборы.

Кто в Германии выступает против русофобии и почему

Восточная Германия выступает против русофобии из-за проводившейся здесь СССР после Второй мировой войны денацификации, считает политолог Владимир Сергиенко. Он подчеркнул, что Германская Народная Республика (ГДР), возникшая в восточных регионах страны, была антифашистским государством «даже на уровне образования, где помнят о роли СССР в победе над нацизмом». Вследствие этого, продолжает эксперт, жители региона прекрасно знают историю Степана Бандеры, карательных отрядов СС и СССР, поэтому там не приветствуют русофобию.

«Они (жители востока Германии. — NEWS.ru) прекрасно знают о передергивании истории про Бандеру, про легионы СС. Антифашистское воспитание ГДР живо не потому, что ГДР сама по себе была, а то это можно интерпретировать, что людей зомбировали социализмом. ГДР была антифашистским государством, которое из-за предательства Горбачева аннексировала ФРГ. Простые немцы, особенно на востоке Германии, не приветствуют русофобию», — считает Сергиенко.

При этом он отметил, что в ФРГ (Западной Германии) денацификация отличалась от подобных процессов в ГДР. По его словам, в ФРГ «приветствовали нацистов на госслужбе, если они нужны были США».

«В Восточной Германии хорошо помнят, что русские никому не делали гадостей», — заключил политолог.