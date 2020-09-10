ФПА России подтвердили нарушение этики адвокатом Пашаевым

https://static.news.ru/photo/7a3c1a72-f373-11ea-bc00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ подтвердила выводы квалификационной комиссии Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания о нарушении адвокатом Эльманом Пашаевым Кодекса профессиональной этики.

Вице-президент палаты Геннадий Шаров уточнил, что комиссия оценивала не правовую позицию Пашаева, а «этичность его поведения и соблюдение правил профессии». Он также добавил, что пока рано говорить, о том, что именно было признано нарушением.

Данное заключение готовится не для общественности, а для Совета палаты, который может и не согласиться с комиссией, а если согласится, то на его основании вынесет решение о мере ответственности, — цитирует Шарова ТАСС.

По данным источника в адвокатских кругах нарушения, допущенные Пашаевым, могут быть связаны с его публичной деятельностью.

В качестве наказания юристу может быть вынесено замечание, предупреждением или его статус адвоката прекращён на срок от одного года до пяти лет. После этого он может быть допущен к экзамену на восстановление статуса.

Пашаев представлял интересы актёра Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. Суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы, хотя адвокат обещал добиться минимального наказания.

Ранее NEWS.ru писал, что движение «Сильная Россия» попросило Генпрокуратуру РФ проверить на предмет мошенничества деятельность Пашаева. Глава движения Антон цветков рассказал, что общался с некоторыми бывшими клиентами адвоката, пострадавшими от его действий. По их словам, юрист вводит людей в заблуждение с целью получения от них денег.