ГП попросили проверить Пашаева на предмет мошенничества

https://static.news.ru/photo/7befbd5e-f28a-11ea-a529-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Движение «Сильная Россия» попросило Генпрокуратуру РФ проверить на предмет мошенничества деятельность адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего в суде интересы актёра Михаила Ефремова. Об этом рассказал глава движения Антон Цветков.

Он уточнил, что речь идёт не о профессиональной деятельности юриста, а о действиях, имеющих признаки мошенничества.

Важно собрать воедино все его аферы, если они имеют место быть, — цитирует Цветкова РИА Новости.

Он пояснил, что уже общался с некоторыми бывшими клиентами Пашаева, пострадавшими от его действий. По их словам, адвокат вводит людей в заблуждение с целью получения от них денег.

8 сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП. Кроме того, артиста лишили права управления автомобилем на три года и обязали выплатить одному из потерпевших 800 тысяч рублей. По мнению продюсера Иосифа Пригожина, телеведущей Ксении Собчак и публициста Анатолия Вассермана, приговор Ефремову мог быть мягче, если бы он отказался от услуг Пашаева.

Ранее NEWS.ru писал, что Пашаев проходит в качестве свидетеля по уголовному делу о мошенничестве. Предприниматель Анзор Псуноков, который является потерпевшим, потребовал возбудить против юриста дело и сменить его статус на подозреваемого. Он также заявил, что Пашаев вводит следствие в заблуждение тем, что постоянно выдвигает новые версии произошедшего. По словам Псунокова, в 2017 году Пашаев представлял интересы его семьи и убедил передать ему в долг 2,5 млн рублей на сделку с недвижимостью, а затем просто присвоил эти деньги.