Названы лучшие идеи для осенней фотосессии Фотограф предложила для осенней фотосессии прогулку на лодке

Фото: Андрей Аркуша/Global Look Press

Осеннюю фотосессию можно провести в лесу или на лодке, рассказала фотограф Ирина Калмыкова в разговоре с NEWS.ru. Чтобы кадры получились более эффектными стоит задействовать реквизит: тыквы, корзины и листья.

Поздняя осень — самое время для креативных снимков. Потому что она сама по себе необычное время года: оранжевые листья вместо зелёных, яркие теплые краски, хотя на улице прохлада! Самое время творить! — рассказала Калмыкова.

Для тех, кто готов заморочиться, фотограф предложила взять велосипеды с корзиной: в последнюю следует набрать охапку листьев. После этого Калмыкова предложили «мчать» по лесной дороге — сыграет на руку и динамика кадра с летящим велосипедом.

Самым сложным вариантом фотограф назвала пикник в лодке.

Берём чай в термосе, уютный плед и отправляемся кататься по водоёму, в котором отражается фантастическая осенние краски деревьев! Туман! Нам точно повезёт, если удастся поймать два этих чуда природы в одном кадре! Тогда вы точно загипнотизируете ваших зрителей! — заверила Калмыкова.

Для съемке в парке или лесу фотограф предложила использовать рамку: снимать через листья, создавая естественное природное оформление. По ее словам, это классический и всегда выигрышный прием из композиции! Вдохновленным парижскими осенними снимками Калмыкова напомнила о зонтах.

В числе креативных решений фотограф также назвала формат «total orange».

Тыква! Идеальное время для total orange! Оранжевые листья и тыква в одном флаконе точно добавят огня вашей ленте! — заявила Калмыкова.

В завершении фотограф напомнила, что осенью должны падать листья, а не настроение, поэтому сейчас следует срочно отправиться за яркими осенними снимками.