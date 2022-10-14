Россиян предостерегли от фотосессий с опавшей листвой Отоларинголог Зайцев: «купаться» в осенней листве опасно из-за плесени и грибковых инфекций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

«Купаться» в осенней листве опасно для здоровья, рассказал в комментарии для «Слова и Дела» врач-отоларинголог Владимир Зайцев. По его словам, листья покрыты пылью, плесенью и грибковой инфекцией, которая повсеместно распространяет свои споры. Эксперт уточнил, что все это может быть опасным для людей с аллергией и хроническими заболеваниями. Помимо того, в опавшей листве происходят процессы гниения, которые всегда связаны с распространением инфекций.

Споры плесени попадают в бронхолегочную систему, а затем — на уровень слизистой оболочки носа, глотки, провоцируя воспалительные заболевания. Начинается все с острого ринита, с фарингита, воспаления носоглотки. Дальше это может уходить либо в околоносовые пазухи, либо через носоглотку в слуховые трубы, — уточнил специалист.

Зайцев добавил, что животные любят играть в опавшей листве и часто оставляют там свои экскременты, также в этой среде могут распространяться блохи.

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее рассказал, что на территории Центральной России период золотой осени растянется до конца текущей недели. По его словам, в метеорологическом отношении эти дни будут довольно комфортными. Погода останется такой до середины октября.