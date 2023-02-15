«Формальная вещь»: Певцов призвал изменить подход к «Разговорам о важном» Депутат Госдумы Дмитрий Певцов указал на формальный подход к проведению «Разговоров о важном»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Певцов

Уроки патриотического воспитания «Разговоры о важном» проходят в школах слишком формально, считает депутат Госдумы, актер Дмитрий Певцов. Об этом он заявил в ходе первого заседания межфракционной группы Госдумы по законодательной реализации госполитики в сфере сохранения и укрепления традиционных ценностей. Певцов жалуется, что и учителя, и дети не понимают зачем все это нужно.

Я сейчас имею счастье проводить «Разговоры о важном» и вижу, что спущено распоряжение (проведения таких уроков), все вроде проходит. Но отчасти не понимают люди — дети — для чего они здесь стоят, почему флаг поднимается, что значат слова гимна... И педагоги не понимают, что делать. Какая-то формальная вещь. Ну ладно, Певцов пришел, 40 минут дети послушали что-то, связанное не только с культурной и искусством, но и с любовью к стране, — передает слова Певцова корреспондент NEWS.ru.

Депутат считает, что власти должны мониторить качество преподавания патриотического предмета, появившегося в расписании школьников в этом учебном году.

То, как выполняются распоряжения в результате законов наших, я считаю, обязательно нужно будет мониторить и менять, улучшать. Работа наша должна быть направлена, в первую очередь, на тех членов общества, которые пока не имеют морального иммунитета — это дети, — говорит Певцов.

С 1 сентября 2022 года в российских школах введены «Разговоры о важном» — занятия, на которых классные руководители рассказывают детям о патриотизме, нравственности, проблемах экологии, гражданском воспитании.

Ранее депутат комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила министру профильного ведомства Сергею Кравцову ввести в повседневную жизнь школьников ношение патриотических значков. По ее мнению, значки станут хорошим дополнением к еженедельным урокам «Разговоры о важном». В этом атрибуте она видит отсылку к традициям СССР и уверена, что значки будут свидетельствовать о моральном духе учащихся.