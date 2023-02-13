«Как в Советском Союзе»: депутат предложила атрибут патриотизма для школ Депутат ГД Лантратова предложила сделать патриотические значки элементом школьной формы

Фото: Виталий Карпов/РИА Новости

Депутат комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила министру профильного ведомства Сергею Кравцову ввести в повседневную жизнь школьников ношение патриотических значков, пишет РИА Новости. По ее мнению, значки станут хорошим дополнением к еженедельным урокам «Разговоры о важном». В этом атрибуте она видит отсылку к традициям СССР и уверена, что значки будут свидетельствовать о моральном духе учащихся.

Речь идет не только о школьной форме, но и о школьных значках, ношение которых является важным элементом воспитания, принадлежности, идентификации. Это простая, но очень значимая вещь. <...> [Значки станут] атрибутом патриотизма, высоких моральных принципов, как было в Советском Союзе, — говорит Лантратова.

По словам депутата, инициатива должна быть реализована за счет государства. В том числе за счет нового молодежного сообщества «Движение первых». Именно там сами учащиеся могли бы разработать дизайн значков, предполагает Лантратова.

С 1 сентября 2022 года в школах России начали открывать неделю поднятием государственного флага и уроком «Разговоры о важном», который посвящен патриотическому воспитанию. Хотя предмет считается не обязательным к изучению, некоторые родители учеников отмечали, что на них оказывают давление, если они не хотят отпускать детей на эти занятия.

В январе депутат Ольга Казакова предлагала разрешить трудовое воспитание в законе «Об образовании». В это понятие должны войти дежурство в классе, уборка пришкольной территории, мытье досок и даже трудовые бригады.