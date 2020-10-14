ФМБА запатентовало препарат для лечения коронавируса

https://static.news.ru/photo/a2ac92ac-0dfe-11eb-9c94-fa163e074e61_660.jpg Фото: fmba.gov.ru

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запатентовало препарат для лечения коронавирусной инфекции. Об этом заявили в Роспатенте.

Лекарство получило патент № 2733361.

Созданное средство целенаправленно воздействует на специфические участки в геноме вируса, в результате чего его развитие в клетках подавляется, — заявили в Роспатенте.

Работающие по такому принципу препараты эффективны для лечения вирусных заболеваний. Они представляют собой изменённые последовательности генов. Когда лекарство вводят в организм человека, оно не вызывает побочных эффектов.

Серия доклинических испытаний лекарства уже завершилась. Было подтверждено прямое противовирусное действие препарата. Инфекция была моделирована на сирийских хомячках в 48-м Институте микробиологии Минобороны РФ. Тестирование показало мощное противовирусное действие с подавлением вируса в лёгких животных. Токсические влияния отсутствовали.

Важной задачей сейчас является организация клинических исследований нового препарата. Для получения разрешения на их проведение ФМБА России обратится в Министерство здравоохранения РФ, — приводит слова руководителя ФМБА Вероники Скворцовой пресс-служба агентства.

Планируется производить лекарство в двух формах: в виде капель в нос для постконтактной профилактики и в ингаляционной форме для лечения больных коронавирусом.

Ранее ФМБА запатентовало отечественный препарат для предотвращения или смягчения цитокинового шторма (неконтролируемое воспаление). Лекарство получило название «Лейтрагин». Все его компоненты и оно само может быть полностью произведено в России. Об этом писал NEWS.ru.