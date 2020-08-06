ФМБА России запатентовало отечественный препарат от COVID-19

https://static.news.ru/photo/e6fdbce0-d818-11ea-a68c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim /Global Look Press

Федеральное медико-биологическое агентство России запатентовало отечественный препарат от COVID-19.

Новое средство способно предотвратить или смягчить цитокиновый шторм (неконтролируемое воспаление).

В Роспатенте отмечают, что «Лейтрагин» — сугубо отечественный препарат. Он сам, как и все компоненты, может быть полностью произведен в России. После завершения клинических исследований и регистрации препарата в Минздраве Научный центр биомедицинских технологий ФМБА России сможет наладить массовое производство созданного ими препарата, чтобы врачи с его помощью справлялись с осложнениями, развивающимися у больных с коронавирусной инфекцией и приводящими к летальным исходам, — говорится на сайте ФМБА.

Роспатент уже принял решение о выдаче патента. Документы находятся в стадии оформления.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что более 200 вакцин от коронавируса разрабатываются в настоящее время в мире и шесть из них проходят клинические испытания.

За последние месяцы учёные из разных стран разработали и начали испытывать множество вакцин от коронавируса нового типа. Одни лаборатории пошли по классическому пути и работают над вакцинами «живого» типа (ослабленный вирус, как в данном случае). Другие исследователи работают над так называемыми убитыми вакцинами. Речь идёт о технологии уничтожения искусственно выращенного вируса, например формалином, и введении его в организм. Кроме убитого вируса можно использовать и его очищенный антиген, тот самый чужеродный для человека белок, который, попадая в организм, вызывает иммунную реакцию. Также существуют и РНК-вакцины. В их основе лежит фрагмент РНК, который кодирует антиген. При введении в мышцу человека такая вакцина будет производить эти белки прямо в организме и вызывать иммунный ответ без самого возбудителя.

Как писал NEWS.ru, учёные Центра сердечно-сосудистых исследований Медицинской школы Икана на горе Синай в Нью-Йорке провели исследование и выяснили, что температура тела при первоначальном обращении за медицинской помощью пациентов с коронавирусной инфекцией, может показать дальнейшее развитие заболевания COVID-19.