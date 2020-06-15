Физик рассказал об уникальных преимуществах базы генетических данных

https://static.news.ru/photo/e4d2f606-aef6-11ea-8563-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcel Prost/Global Look Press

Полное знание генома открывает уникальную возможность для развития многих отраслей: сельского хозяйства, промышленного сектора, основанного на биотехнологиях. Кроме того, подобные данные помогут создать новое животноводство и растениеводство фармацевтики и персонализированную медицину, считает глава Курчатовского института Михаил Ковальчук.

Он добавил, что генетические данные россиян помогут медикам предупреждать болезни и предсказывать, какие недуги могут угрожать людям. Такая медицина направлена на сохранение здоровья конкретного гражданина на уровне генов, уверен физик. На самом деле, это «взрыв». Создать базу генетических данных поручено Курчатовскому институту.

На самом деле, это «взрыв». Не зря президент нашей страны, когда представлял генетическую программу, сказал, что по масштабу это атомно-космический проект XXI века, — цитирует Ковальчука «Парламентская газета».

Он добавил, что в 2008 году российские учёные расшифровали первый в РФ и восьмой в мире полный геном человека. Открытие стало прорывом и послужило импульсом для развития отрасли в стране. По его словам, «в целом ряде институтов, лабораторий работают секвенаторы». База генетических данных, в том числе информация о россиянах, будет храниться в дата-центре Курчатовского института, отметил Ковальчук.

При этом я хочу отметить, что все геномы людей в единой базе данных будут деперсонализированы, люди в ней будут в некоем смысле «обезличены», — пояснил физик.

Исследователь добавил, что генетическая информация должна быть отнесена «к особо охраняемым государством персональным данным».

Единая база генетической информации россиян призвана помочь учёным разработать новые лекарственные препараты. Одновременно должно создаваться современное оборудование и внедряться актуальные образовательные программы для вузов, считает руководитель аналитического центра «Политген» Ярослав Игнатовский.