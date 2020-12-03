Фитнес помогает легче перенести коронавирус

https://static.news.ru/photo/e8518d7a-355a-11eb-86bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Регулярные спортивные тренировки помогают перенести коронавирус легче, рассказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселёва со ссылкой на исследование «Фитнес vs Corona».

По итогам этого исследования мы получили, что те, кто не ходили в фитнес-клубы, болели коронавирусом на 25% чаще. Это показатель того, что надо чаще заниматься, — рассказала она.

По её словам, чем чаще и регулярнее люди занимаются спортом, тем реже они заражаются и легче переносят болезнь. Согласно результатам исследования, фитнес помог перенести COVID-19 легче в 49% случаев.

Этим исследованием мы хотели продемонстрировать важность физической активности. Сейчас многие на удалёнке, мы много сидим дома, мы меньше двигаемся. Поэтому важно показать, что нужно заниматься физически активными действиями: ходить в фитнес-клубы, заниматься на площадках, — передаёт радио Sputnik слова эксперта.

Опрос был проведён в онлайн-режиме среди 7,8 тысячи респондентов. Среди участников жители всех федеральных округов, которые ходят или ходили в фитнес-центры. 85% из них не болели коронавирусом, а среди тех, кто болел, ходившие в фитнес-центры перенесли заболевание легче. 15% прекратили ходить в фитнес-клубы с марта, а 6% с марта перестали заниматься любой физической активностью.

Ранее, как писал NEWS.ru, группа американских учёных пришла к выводу, что вероятность госпитализации при заражении коронавирусом выше у людей, имеющих хронические заболевания почек. Эксперты проанализировали медицинские карты почти 13 тысяч человек, прошедших тестирование на COVID-19 в системе больницы Гейзингера в период с марта по май. Из этой группы более 1,6 тысячи оказались инфицированы, а 354 гражданам потребовалась госпитализация.