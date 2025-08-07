Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Обриета — это идеальное растение для тех, кто хочет красивый сад без постоянного ухода. Этот почвопокровный многолетник создает плотные фиолетовые ковры каждую весну, не требуя при этом особого внимания. Его главные преимущества — засухоустойчивость, морозостойкость и способность расти на самых бедных почвах.

Особенности выращивания

  • Место посадки: солнечные участки с хорошим дренажем
  • Почва: лучше бедная каменистая или песчаная
  • Полив: только в длительную засуху
  • Подкормки: не требуются
  • Обрезка: после цветения для сохранения формы
  • Зимостойкость: отличная, не требует укрытия

Советы по уходу

  1. Сажайте на склонах, в рокариях или между камнями.
  2. После цветения обрежьте побеги на 1/3.
  3. Раз в два-три года омолаживайте куртины делением.
  4. Не переувлажняйте — обриета боится застоя воды.
  5. Для лучшего цветения можно добавить немного золы весной.

Ранее сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.

