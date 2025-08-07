Фиолетовое чудо в вашем саду — высаживаем цветущий ковер без хлопот

Обриета — это идеальное растение для тех, кто хочет красивый сад без постоянного ухода. Этот почвопокровный многолетник создает плотные фиолетовые ковры каждую весну, не требуя при этом особого внимания. Его главные преимущества — засухоустойчивость, морозостойкость и способность расти на самых бедных почвах.

Особенности выращивания

Место посадки: солнечные участки с хорошим дренажем

Почва: лучше бедная каменистая или песчаная

Полив: только в длительную засуху

Подкормки: не требуются

Обрезка: после цветения для сохранения формы

Зимостойкость: отличная, не требует укрытия

Советы по уходу

Сажайте на склонах, в рокариях или между камнями. После цветения обрежьте побеги на 1/3. Раз в два-три года омолаживайте куртины делением. Не переувлажняйте — обриета боится застоя воды. Для лучшего цветения можно добавить немного золы весной.

