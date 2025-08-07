Фиолетовое чудо в вашем саду — высаживаем цветущий ковер без хлопот

Обриета — это идеальное растение для тех, кто хочет красивый сад без постоянного ухода. Этот почвопокровный многолетник создает плотные фиолетовые ковры каждую весну, не требуя при этом особого внимания. Его главные преимущества — засухоустойчивость, морозостойкость и способность расти на самых бедных почвах.
Особенности выращивания
- Место посадки: солнечные участки с хорошим дренажем
- Почва: лучше бедная каменистая или песчаная
- Полив: только в длительную засуху
- Подкормки: не требуются
- Обрезка: после цветения для сохранения формы
- Зимостойкость: отличная, не требует укрытия
Советы по уходу
- Сажайте на склонах, в рокариях или между камнями.
- После цветения обрежьте побеги на 1/3.
- Раз в два-три года омолаживайте куртины делением.
- Не переувлажняйте — обриета боится застоя воды.
- Для лучшего цветения можно добавить немного золы весной.
