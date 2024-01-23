Финансовый эксперт объяснила, как максимально сберечь семейный бюджет Финансист Дроздова: при продуктовой инфляции семьям нужно следить за ценами

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Семейный бюджет больше всего страдает не от официальной, а от продуктовой инфляции, рассказала NEWS.ru финансовый эксперт Елена Дроздова. Она объяснила, что, например, в 2023 году инфляция в России составила около 7,4%, а яйца подорожали более чем на 80%. Собеседница подчеркнула, что необходимо следить за изменениями цен на основные продукты и услуги и знать, что дорожает, а что дешевеет.

В России есть показатель инфляции от Росстата и показатель инфляции в личном бюджете семьи. Они отличаются, так как за основу берутся разные потребительские корзины. У каждой семьи инфляция будет своя, так как у каждого своя потребительская корзина. К примеру, в 2023 году при официальной инфляции в 7,4% цены на яйца за год выросли на 86,68%, а картофель и гречка подешевели на 28,58% и на 30,62% соответственно, — добавила Дроздова.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что российская экономика столкнется с серьезными испытаниями, если в США произойдет дефолт. В качестве примера он привел кризис 2008 года, когда из-за падения спроса обвалились цены на энергоносители. Если такое повторится, российский бюджет «даст дуба», уверен эксперт.

Тем временем, отметил он, снижение рейтинга дефолта США может привести к росту спроса на американские государственные облигации. По его словам, такое «удивительное» явление уже наблюдалось в 2011 году.