Финансист объяснил, почему при дефолте США бюджет России «даст дуба» Финансист Разуваев: дефолт в США нанесет удар по российской экономике

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Российская экономика столкнется с серьезными испытаниями, если в США произойдет дефолт, заявил NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. В качестве примера он привел кризис 2008 года, когда из-за падения спроса обвалились цены на энергоносители. Если такое повторится, российский бюджет «даст дуба», уверен эксперт.

У нас некоторые, в том числе на ТВ, мечтают о дефолте в США, чтобы они развалились. Но США — важная часть глобальной экономики, если там что-то такое случится, то спрос резко упадет, по крайней мере временно. Упадут цены на энергоносители очень резко, как в 2008-м — со $120 до $35 за баррель, тогда бюджет России даст дуба, — рассказал Разуваев.

Агентство Fitch ранее снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с ААА до АА+ со стабильным прогнозом. Такое решение принято в связи с увеличивающимся госдолгом страны, а также из-за ожидаемого ухудшения фискальной ситуации в США в последующие три года. В Министерстве финансов США не согласны с решением агентства. Они считают, что аналитики опирались на устаревшие данные.

Разуваев утверждал, что снижение рейтинга свидетельствует о нестабильности ситуации в мире. Однако, как подчеркнул аналитик, этот шаг может привести к повышению спроса на американские государственные облигации, как это было в 2011 году.