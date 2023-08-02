Финансист назвал «удивительные» последствия снижения рейтинга дефолта США Финансист Разуваев допустил вероятность роста спроса на гособлигации США

Фото: Wang Lei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Снижение рейтинга дефолта США может привести к росту спроса на американские государственные облигации, заявил финансовый аналитик Александр Разуваев в комментарии для NEWS.ru. По его словам, такое «удивительное» явление уже наблюдалось в 2011 году. Вместе с тем Разуваев подчеркнул, что снижение рейтинга дефолта США свидетельствует о нестабильности ситуации в мире.

Вполне допускаю, что, как в 2011-м, и это может показаться удивительным, возрастет спрос на американские облигации — они считаются самыми надежными. Такой шаг [агентства Fitch] говорит, что ситуация в мире становится все более нестабильной, — рассказал он.

Финансовый аналитик отмечает, что стоимость долга не зависит от решения агентств, так как альтернативы американским бондам не существует. По его словам, на этот показатель может повлиять только ставка Федерального резерва США.

Что касается статуса доллара как резервной валюты — то же самое. При этом агентство показывает, что оно профессиональное и независимое, — объяснил Разуваев.

Агентство Fitch ранее снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с ААА до АА+ со стабильным прогнозом. Такое решение принято в связи с увеличивающимся госдолгом страны, а также из-за ожидаемого ухудшения фискальной ситуации в США в последующие три года. В Министерстве финансов США не согласны с решением агентства. Они считают, что аналитики опирались на устаревшие данные.