12 ноября 2025 в 12:10

Финансист объяснил, как изменятся цены на аренду жилья в декабре 2025 года

Финансист Трепольский: аренда жилья в регионах РФ подешевеет в декабре 2025 года

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Стоимость аренды квартир в регионах России снизится на 1% в декабре 2025 года по сравнению с ноябрем, заявил «Газете.Ru» финансист Дмитрий Трепольский. В Москве и Санкт-Петербурге цены напротив повысятся на 1%, считает эксперт. По прогнозу финансиста, стоимость аренды квартир в первый месяц зимы будет в стагнации после пикового роста в августе–сентябре.

На рынке аренды действует сильная сезонность, и декабрь — это период низкой активности. По отношению к ноябрю, изменение арендных ставок будет находиться в диапазоне от -1% до +1%. В крупных городах, где спрос более устойчив, ставки могут незначительно вырасти. В регионах, после завершения учебного года и миграционных потоков, возможно небольшое снижение, — отметил Трепольский.

Он связал такую динамику цен на аренду со снижением спроса на покупку квартир из-за высокой ключевой ставки. На это также повлияло ужесточение условий льготной ипотеки. Все это вынудило потенциальных покупателей отложить сделки и перейти в сегмент аренды, что и спровоцировало повышение арендных ставок.

Ранее сообщалось, что осенью в Москве, Краснодаре, Екатеринбурге, Челябинске и Туле упали цены на длительную аренду жилья. По данным аналитиков, стоимость аренды снизилась в среднем на 7–15%, а число предложений на рынке выросло почти на 40%.

