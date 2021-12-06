Философ рассказал, как фантастам удавалось предсказывать антиутопии

Писателям-фантастам 1960-х удавалось предсказывать черты антиутопий в реальности благодаря научному и социальному прогрессу своей эпохи, рассказал социальный философ Сергей Переслегин изданию Live 24. Хотя он заявил, что сравнивал бы реальность скорее с жёсткими произведениями несколько более позднего периода.

Во-первых, необходимо напомнить, что 60-е годы унаследовали выход человечества в космос, создание реактивной авиации и появление представлений о вертикальном прогрессе. Как раз в это время естественно возникли очень серьёзные опасения, которые заключаются в том, что технологический прогресс может не сопровождаться социальным прогрессом или даже сопровождаться регрессом, — объяснил Переслегин.

Он добавил, что человечество мечтало об утопии и вдруг увидело, что её правда можно построить, впрочем как и антиутопию. По словам Переслегина, технический прогресс позволяет усилить давление на человека, поэтому чем он быстрее развивается, тем больше шансов создать антиутопийное общество.

Ранее политическую ситуацию в России сравнил с антиутопиями писатель Дмитрий Глуховский. Об этом он заявил во время получения премии GQ Человек года — 2021, удивив зал речью о гражданском мужестве, Оруэлле и Чиполлино.