«Не смог бы смириться»: фигурист Коляда назвал главный недостаток СССР

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Российский фигурист Михаил Коляда признался, что не смог бы жить во времена СССР, если бы попал туда с мышлением человека нынешнего времени. По его словам, у той страны был один существенный минус, который перевесил бы любые плюсы.

Жить в обществе, где людям приходилось иметь одинаковые предметы быта, оказалось бы слишком невыносимым, пояснил спортсмен.

Вообще не представляю, если бы я родился, скажем, в Советском Союзе, то не смог бы смириться с тем, что у всех всё одинаковое: белые рубашки, синие пиджаки, красные галстуки. Такое, как по мне, неприемлемо, — заявил Коляда в интервью изданию Olympic Channel.

Он оговорился, что не может «совершенно точно» утверждать это, так как родился уже после той эпохи. Однако, судя по рассказам, всё так и было, сказал фигурист.

Ранее, как писал NEWS.ru, Роскосмос к 60-летию полёта первого человека на орбиту Земли обнародовал фотографию космонавта Юрия Гагарина, на шлеме которого не оказалось надписи «СССР». Позже госкорпорации пришлось объясняться. В Роскосмосе сообщили, что надпись никто не убирал и не замазывал: её изначально действительно не было. Буквы нанесли на шлем перед полётом, но после того, как был сделан исторический кадр.