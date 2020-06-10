Фигуранта «московского дела» арестовали на 18 суток за поддержку Азара

https://static.news.ru/photo/f0f32638-ab25-11ea-b6bd-fa163e074e61_660.jpg Самариддин Раджабов Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Фигурант «московского дела» Самариддин Раджабов решением Пресненского суда был признан виновным в административном правонарушении после участия в пикете в поддержку задержанного журналиста «Новой газеты» Ильи Азара. Инстанция избрала меру пресечения для россиянина в виде 18 суток ареста.

Об этом 10 июня сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая. Она заявила, что Раждабова признали виновным в совершении правонарушения согласно ч.8 ст.20.2 КоАП РФ. Суд постановил, что фигурант «московского дела» повторно нарушил установленный порядок проведения митинга.

Ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 18 суток, — приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря Пресненского суда.

Журналиста «Новой газеты» арестовали в конце мая за одиночный пикет в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Коллеги Азара провели пикеты в его поддержку, в результате чего десять человек были задержаны. На них составили протоколы о нарушении самоизоляции. Сам журналист был освобождён 7 июня.

Как ранее писалNEWS.ru, Тверской суд Москвы не стал рассматривать протоколы, составленные на журналистов за одиночные пикеты в поддержку задержанного сотрудника «Новой газеты» и вернул их полиции.