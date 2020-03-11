https://static.news.ru/photo/e1aaf288-6399-11ea-8729-fa163e074e61_660.jpg Егор Лесных Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Осуждённый по «московскому делу» Егор Лесных заболел в следственном изоляторе «гриппом неизвестного штамма». Об этом в социальной сети сообщает фонд «Общественный вердикт».

По данным организации, у Лесных уже в течение 10 дней держится высокая температура, которую не могут сбить жаропонижающими препаратами. В числе других симптомов — герпес и сухой кашель.

Медицинская помощь осуждённому фактически не оказывается. Фельдшер даёт устные рекомендации. На фоне распространения в мире коронавируса такое отношение выглядит, мягко говоря, безответственным, — говорится в заявлении фонда в Facebook.

В данное время адвокат «Общественного вердикта» Эльдар Гароз готовит жалобу с требованием госпитализации Егора Лесных.

Ранее NEWS.ru писал, что Мещанский суд Москвы принял решение о заключении в колонию участника столичного митинга за честные выборы 27 июля Егора Лесных. Под стражей он проведёт три года.

Мужчина был признан виновным по статье 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). По версии следствия, 27 июля трое задержанных по «московскому делу» повалили росгвардейца во время протестов, а Лесных — пнул его. Никто из подсудимых вину не признал. Потерпевшие в суд не пришли.