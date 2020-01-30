https://static.news.ru/photo/56220536-437c-11ea-8bcd-fa163e074e61_660.jpg Максим Уметбаев Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Бывший оперативник Максим Уметбаев частично признал вину в применении физической силы к журналисту Ивану Голунову, которому силовики подбросили наркотики. По словам его адвоката, мужчина только дал пощёчину задержанному.

По словам юриста, экс-полицейский не участвовал в задержании, досмотре и наблюдении, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

О существовании потерпевшего [Уметбаев] узнал только когда появился в УВД по приказу своего начальника [Игоря] Ляховца, — сказал он.

Защитник отметил, что подсудимый выполнял задачу по конвоированию задержанного на осмотр помещения.

В остальных действиях участия не принимал. Как изымали, что изымали — не знал, — заключил он.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в Москве по подозрению в распространении наркотиков. Его дело стало одним из самых резонансных в том году. По словам самого молодого человека, при задержании было допущено множество нарушений. Начиная с 7 июня, благодаря представителям СМИ ,развернулась общественная кампания в защиту Ивана. 8 июня суд, в том числе под давлением общественности, назначил ему домашний арест вместо ожидаемого СИЗО.

11 июня дело и вовсе было прекращено. В тот же день глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что попросит президента Владимира Путина уволить главу УВД по ЗАО Андрея Пучкова и начальника московского управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора Юрия Девяткина, причастных к задержанию Голунова. После этого началось расследование инцидента и проверка в отношении полицейских, задерживавших журналиста. В настоящий момент дело засекречено. Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия, заявив, что расследование продолжается.

Также были уволены и рядовые оперативники УВД — те, кто оказался причастен к задержанию. Их имена в тот момент не назывались.

Через суд они пытались добиться восстановления на работе, однако в начале декабря 2019 года Мосгорсуд отказал им в этом.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники полиции, которые задержавшие журналиста Ивана Голунова летом в 2019 году, входили в состав преступной группы. По версии следствия её возглавлял начальник антинаркотического отделения УМВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, сообщил корреспондент NEWS.ru из зала Басманного суда. Сегодня, 30 января 2020 года там рассматривается вопрос о мере пресечения задержанным московским экс-полицейским.